Mutter und zwei Teenager bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nomborn (dpa/lrs) - . Bei einem Autounfall in der Nähe von Nomborn (Westerwaldkreis) sind eine 40 Jahre alte Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren schwer verletzt worden. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher wurde am Dienstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei in Montabaur mitteilte. Er übersah demnach beim Linksabbiegen auf einer Kreisstraße das entgegenkommende Auto mit den drei Insassen. Lebensgefahr bestand für die Familie nicht. Im Einsatz waren auch vier Rettungswagen, zwei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber.