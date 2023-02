„Mutti allein zu Haus“ - Büttenredner wieder live im Saal

Mainz (dpa) - . Was macht eigentlich Angela Merkel im Ruhestand? Die traditionsreiche Fastnachtsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ gibt am kommenden Freitag Antworten aus der Bütt. Florian Sitte, Präsident des Mainzer Carneval Clubs (MCC), schlüpft für den Beitrag „Mutti allein zu Haus“ in die Rolle der Altkanzlerin, wie der SWR am Sonntag mitteilte. „Die prominenten Politikerinnen und Politiker im Saal müssen sich also auf einiges gefasst machen“, versprechen die SWR-Redakteure Günther Dudek und Norbert Christ. „Ihnen werden wieder ordentlich die Leviten gelesen.“