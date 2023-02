Nach Angriff: Polizei ermittelt auch wegen Hetze im Netz

Die Polizei habe direkt nach der Attacke auf die Polizisten in der Nacht zum Freitag einen Ermittlungsabschnitt „Hate Speech“ eingerichtet. Die strafrechtlich relevanten Sachverhalte würden in gesonderten Verfahren abgearbeitet und direkt an die Trierer Staatsanwaltschaft zur Prüfung weitergeleitet. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz sei eingebunden.