Nach Corona wieder mehr Straftaten in Rheinland-Pfalz

Mainz. Mehr Wohnungseinbrüche, mehr Straßenkriminalität, aber auch weniger Subventionsbetrug: Mit dem Ende der Beschränkungen in der Corona-Pandemie ist die Kriminalität in Rheinland-Pfalz wieder gestiegen. Die Zahl der registrierten Straftaten nahm von 2021 auf 2022 um 11,3 Prozent auf 241 779 zu, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag bei der Vorlage der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) in Mainz sagte. Im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 seien es 250 Fälle mehr gewesen.