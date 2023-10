Nach Drohmail zwei Schulen in Mainz geräumt

Mainz (dpa/lrs) - . Nach einer Drohmail sind am Freitagmorgen zwei Schulen in Mainz geräumt worden. Die Mail sei zuvor bei der Astrid-Lindgren-Schule eingegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten das Gelände nach verdächtigen Gegenständen. Auch die benachbarte Dr. Martin-Luther-King-Schule sei vorsichtshalber geräumt worden, die knapp 300 Schülerinnen und Schüler wurden vor den Gebäuden von Lehrkräften betreut und der Schulbetrieb für den Freitag eingestellt.