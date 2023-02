Nach Erdbeben große Betroffenheit und Hilfsbereitschaft

Mainz/Trier (dpa/lrs) - . Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Betroffenheit in den türkisch-islamischen Ditib-Gemeinden in Rheinland-Pfalz groß. „Es gibt Leute, die Verbindungen haben in diese Regionen“, sagte Ditib-Landesvorsitzender Cihan Sen am Mittwoch. Es sei „extrem schlimm, was da passiert ist“.