Nach Flucht von Mörder: Behörden lassen Fragen unbeantwortet

Bekannt sei unter anderem, dass der Mann seine elektronische Fußfessel nach seiner Flucht vom See mit Hilfe eines Werkzeugs geknackt habe, sagte Gentges. „Mit einem geeigneten Werkzeug kann jede Fesselung durchtrennt werden“, erklärte sie weiter. Gentges betonte allerdings auch, eine solche Fußfessel funktioniere nicht „für sich alleine“, sondern nur in Kombination durch die begleitenden JVA-Bediensteten. Es sei damit möglich, einen Fluchtweg leichter nachzuvollziehen. Der Vorfall am See werde auch disziplinarrechtlich untersucht.