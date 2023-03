Nach Hausexplosion laufen Ermittlungen zur Ursache

Ingelheim (dpa/lrs) - . Nach einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Ingelheim mit drei Verletzten hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter werde das eingestürzte Haus im Landkreis Mainz-Bingen ebenfalls untersuchen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Bis in die Nacht seien Einsatzkräfte vor Ort gewesen, um eine einsturzgefährdete Wand sowie eine benachbarte Garage einzureißen.