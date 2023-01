Nach Kritik: Metal-Band Pantera doch nicht bei Rockfestivals

Nürnberg (dpa) - . Die Heavy Metal-Band Pantera soll nach heftiger Kritik nun doch nicht bei den Musikfestivals „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ spielen. „Die Band Pantera wird nicht wie angekündigt bei Rock im Park und Rock am Ring 2023 auftreten“, teilten die Veranstalter am Montagabend bei Twitter in wortgleichen Statements mit.