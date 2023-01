Nach Messerangriff mehr als 22.500 Euro an Spenden

Die Verteilung an die Hinterbliebenen werde am 30. Januar im Bau- und Grundstücksausschuss erörtert, teilte die pfälzische Kommune am Dienstag mit. „Das Gremium muss der weiteren Verwendung der Spenden zustimmen.“ Insgesamt habe die Stadtverwaltung rund 190 Einzahlungen registriert, hieß es. Das Spendenkonto sei nun geschlossen worden.