Nach Messerangriff: Tatverdächtiger psychiatrisch untersucht

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Zwei Monate nach dem Messerangriff mit zwei Toten und einem Schwerverletzten in Ludwigshafen im Oktober wird der 25 Jahre alte Tatverdächtige weiter psychiatrisch untersucht. „Mit dem Gutachten rechne ich nicht mehr in diesem Jahr“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber in Frankenthal am Mittwoch.