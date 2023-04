Nach Missbrauchsskandal richtet Saarland Ombudsstelle ein

Zuletzt war bekanntgeworden, dass ein mittlerweile gestorbener Priester, der von 1979 bis 1999 Religionslehrer an einem Gymnasium in Saarlouis war, über Jahrzehnte vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und seine Opfer in teils pornografischen Posen fotografiert haben soll. Sein Neffe hatte nach dem Tod des Mannes in dessen Wohnung mehrere hundert Aufnahmen entdeckt.