Nach SEK-Einsatz in Landau: Verdächtiger in Psychiatrie

Landau(dpa/lrs) - . Nach dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) im pfälzischen Landau ist ein 44-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Das teilte eine Pressesprecherin am Samstag mit. Der Mann war am Donnerstag unter anderem dem SEK mit einer Schusswaffe entgegengetreten. Ermittlungen hatten ergeben, dass der 44-Jährige wohl eine psychische Erkrankung hat.