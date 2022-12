Nach sonnigem Start ziehen im Laufe des Tages Wolken auf

Offenbach (dpa/lrs) - . Der Dienstag startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland frostig und vielerorts sonnig. Es bilden sich nur vereinzelt Nebel- und Hochnebelfelder, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages ziehen dann laut Vorhersage von Südwesten höhere und dichtere Wolkenfelder auf. Am Vormittag droht auf den Straßen stellenweise Reifglätte. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus vier und einem Grad. In der Nacht zum Mittwoch zieht dann zunehmend stärkere Bewölkung auf, wie der DWD weiter mitteilte. Von Südwesten her kann es Schneefall geben - dann müssen sich Autofahrer auf glatte Straßen einstellen.