Nach Sprengungen: Banken ändern Öffnungszeiten für Automaten

Koblenz (dpa/lrs) - . Als Reaktion auf die gestiegene Zahl von Geldautomatensprengungen haben die Volksbank RheinAhrEifel und die VR Bank Rhein-Mosel die Öffnungszeiten für ihre Automaten an mehreren Standorten vorübergehend verkürzt. Seit Freitag werde an besonders gefährdeten Filial-Standorten nach den Schalterzeiten das Geld aus den Automaten genommen, so dass Sprengungen sinnlos würden, teilten die Genossenschaftsbanken mit. Zudem sei an allen Standorten die Geldmenge in den Automaten verringert worden.