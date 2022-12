Nach tödlichem Unfall: Autobahn 3 wieder freigegeben

Krunkel (dpa/lrs) - . Nach dem tödlichen Unfall ist die Autobahn 3 bei Krunkel in der Nacht zum Donnerstag für den Verkehr wieder freigegeben worden. Sie war am Vorabend ab 20 Uhr in Richtung Köln gesperrt worden, kurz nach Mitternacht wurde die Sperrung aufgehoben, wie ein Polizeisprecher in Koblenz sagte. Bei dem Unfall am Mittwochabend war eine 30-jährige Autofahrerin tödlich verunglückt. Ihr Auto geriet den bisherigen Ermittlungen zufolge ins Schleudern und stieß seitlich mit dem Anhänger eines vorausfahrenden Sattelzuges zusammen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.