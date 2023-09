Nach Tötung eines Arztes: Drei Tatverdächtige in Haft

Wenige Tage später sollen die Beschuldigten das Auto des Arztes in ein Waldstück zwischen Wittlich und Greimerath gebracht und mittels Brandbeschleuniger in Brand gesetzt haben, um Spuren zu vernichten. Gegen die Tatverdächtigen, die am Mittwoch festgenommen worden waren, erging am Donnerstag Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Totschlags und der Brandstiftung. Das Motiv ist völlig unklar.