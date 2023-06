Nach „Vollkatastrophe“: Kaul holt Olympia-Ticket

Den Konkurrenzkampf mit dem drei Jahre jüngeren und „feinen Kerl“ Neugebauer empfindet er als positiven Ansporn und nicht als belastende Rivalität. „Ist das nicht gerade das, was uns am Zehnkampf Spaß macht? Der Sport lebt von engen Duellen“, sagte Kaul. „Wir fahren mit einem Zehnkampf-Team im August zur WM nach Budapest, das seit 30 Jahren nicht mehr so stark war. Wir können in den Wettkampf gehen und haben zwei Medaillenkandidaten.“