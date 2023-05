Nach Warnstreik-Absage kaum Einschränkungen im Nahverkehr

Frankfurt (dpa/lrs) - . Nach der Absage des Warnstreiks fahren in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Züge der Deutschen Bahn weitgehend planmäßig. Im Regional- und S-Bahn-Verkehr solle es so gut wie keine Einschränkungen geben, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Im Fernverkehr sollen rund 90 Prozent der geplanten Züge fahren.