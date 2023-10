Nachlass von Sepp Herberger ist ein Gesamtabenteuer

Der Inhaber des Carl-Theodor-Lehrstuhls an der Universität Mannheim hat Herbergers Nachlass in weit über 300 Akten gesichtet und bietet in einem ersten Band jetzt ungefilterte Einblicke in das Leben des ehemaligen Nationaltrainers. „Herberger über Herberger“ erscheint mit Unterstützung der Sepp-Herberger-Stiftung und DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Der Historiker rechnet mit wohl fünf weiteren Bänden.