Nachruf auf Michael Reitzel: Streitbarer Sozialdemokrat

Reitzel trat 1968 in die SPD ein und gehörte schon ein Jahr später dem Gemeinderat in Selzen an. Vier Jahre später übernahm er den Fraktionsvorsitz im Verbandsgemeinderat Nierstein-Oppenheim. 1974 wurde er Vorsitzender des SPD-Bezirks Mainz-Bingen und gehörte von 1971 bis 1991 dem rheinland-pfälzischen Landtag an. Von 1979 bis 1987 übte er zudem die Ämter als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und bis 1990 des Landtagsvizepräsidenten aus. Der überzeugte Kommunalpolitiker war zudem langjähriger Vorsitzender der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in Rheinland-Pfalz. Von Juli 2014 bis Februar 2018 war er Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Reitzel war zudem in mehreren Gremien, wie zum Beispiel im Verwaltungsrat der Sparkasse Mainz, tätig.