Nachverdichtung statt neue Einfamilienhäuser: Städteplanung

Ingelheim/Kaiserslautern (dpa/lrs) - . So manche Familie träumt den Traum vom eigenen, freistehenden Einfamilienhaus. Doch in Zeiten, in denen weniger Flächen versiegelt werden sollen, setzen Kommunen auch in Rheinland-Pfalz verstärkt darauf, Baulücken zu schließen, nehmen innerstädtische Brachflächen in den Blick oder favorisieren neue Viertel mit Mehrfamilienhäusern. Das sorgt gerade in einem Flächenland mit einer vergleichsweise hohen Quote an Wohneigentum auch für Kontroversen.