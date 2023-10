Nächste Theatertage Rheinland-Pfalz in Trier

Trier (dpa/lrs) - . Wer sich einen Überblick über aktuelle Stücke der vier großen Theater in Rheinland-Pfalz verschaffen will, ist bei den Theatertagen im März 2024 in Trier richtig. Eine gute Woche lang kommen Ensembles der Dreispartenhäuser aus Mainz, Kaiserslautern, Koblenz und Trier zusammen, um Produktionen von Oper über Tanz und Schauspiel bis zum Kinder- und Jugendtheater zu zeigen, wie der Trierer Intendant Manfred Langner am Freitag sagte. „Wir haben uns für eine große Vielfalt entschieden. Wir wollen alle erreichen.“