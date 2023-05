Nächtlicher Vandalismus auf Friedhof

Morbach (dpa/lrs) - . Auf einem Friedhof in Morbach (Landkreis Bernkastel Wittlich) sind mehrere Gräber beschädigt worden. Die Polizei berichtete in einer Mitteilung am Montag von mehreren umgetretenen und zerstörten Grablampen sowie von herausgerissenen Blumen an Gräbern. Zudem seien in der Nacht auf Montag ein Grabstein beschädigt und ein Holzkreuz zerbrochen worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen und ermittelt wegen „Störung der Totenruhe“.