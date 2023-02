Narren feiern wieder beim Rosenmontagszug in Trier

Trier (dpa/lrs) - . Erstmals seit 2020 haben in Trier viele Menschen am Rosenmontag bei einem Umzug den Höhepunkt der Karnevalssaison gefeiert. Der Zug mit 75 Nummern und 1250 aktiven Teilnehmer startete um 12.11 Uhr unter dem Motto „Trier im Glück, Karneval ist zurück!“ - und ging quer durch die Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein säumten zahlreiche Närrinnen und Narren den Weg und riefen „Helau!“. Die Polizei sprach am Abend von geschätzten 100.000 Menschen. Der Rosenmontag - der wegen Corona zwei Mal ausgefallen war - verlief nach Angaben der Polizei zunächst ohne große Vorkommnisse. Es sei friedlich und ausgelassen“ verlaufen.