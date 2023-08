Nature One-Veranstalter entschuldigt sich für Wartezeiten

Kastellaun (dpa/lrs) - . Beim Technofestival Nature One ist es am ersten Abend zu längeren Wartezeiten beim Einlass gekommen. Beim sogenannten Ticket-Swap, wo die Tickets mit einem Bändchen zum Bezahlen verknüpft werden, seien am Freitagabend die Kapazitäten nicht ausreichend gewesen, teilte der Veranstalter am Samstag auf Instagram mit. „Dies entspricht nicht unseren Ansprüchen und wir sind uns bewusst, dass das nicht gut gelaufen ist.“