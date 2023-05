Naturschutzgebiet bei Boppard extrem artenreich

Boppard (dpa/lrs) - . Rheinland-Pfalz ist einer früheren Untersuchung des renommierten Insektenforschers Martin Sorg zufolge Heimat des Naturschutzgebiets mit der bundesweit größten Artendichte. Nun widmete Sorg sich in einer neuen Studie den genauen Gründen dafür. Zum einen sei das Gebiet namens „Hintere Dick“ in der Nähe von Boppard vergleichsweise groß, und die Beweidung durch Tiere halte Flächen offen. Details zu der vom Klimaschutzministerium in Mainz in Auftrag gegebenen Studie wollten Sorg und Ministerin Katrin Eder (Grüne) am Dienstagnachmittag in Boppard vorstellen.