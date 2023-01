Navi lotst Fahrer auf Acker: Feuerwehr muss anrücken

Hochspeyer/Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Der Fahrer eines Lieferwagens ist seinem Navi im Dunkeln gefolgt und hat sich auf einem Acker in Hochspeyer festgefahren. Die Feuerwehr musste am Montagabend anrücken, um dem Mann zu helfen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ordnungsverfahren eingeleitet, wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte.