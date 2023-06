Nazi-Symbole nur noch an wenigen Gebäuden des Landes

Konkret findet sich laut Ministerium an dem 1938 erbauten und denkmalgeschützten Amtsgericht in Bingen ein Reichsadler an der Außenfassade über dem Haupteingang. Am Finanzamt in Alzey, einem 1935/36 erbauten und denkmalgeschützten Gebäude, gebe es eine Adlerfigur in der Sandstein-Einfassung des Haupteingangs.