Viele Spuren der Mafia laufen in Rheinland-Pfalz zusammen

Laut Staatsanwaltschaft Koblenz konnten alle zehn Beschuldigten, gegen die es Haftbefehle gab, festgenommen werden, davon sechs Personen in Deutschland und vier Verdächtige zeitgleich in Italien. Derzeit liefen die gerichtlichen Vorführungen der in Deutschland Festgenommenen beim Amtsgericht Koblenz, das über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheidet. Die vier in Italien festgenommenen Beschuldigten sollten zeitnah nach Deutschland überstellt werden, heißt es am Nachmittag. Die zehn Beschuldigten sind zwischen 25 und 46 Jahre alt, neun von ihnen haben die italienische Staatsangehörigkeit, eine Beschuldigte ist rumänische Staatsangehörige. Sieben Beschuldigte haben ihren Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz (Mayen und Koblenz).