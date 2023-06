Neue Direktorin: Reiss-Engelhorn-Museen setzen auf Glaskunst

Mannheim/Edenkoben (dpa) - . Die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim wollen ihre Ausstellungsbereiche Fotografie und Glaskunst weiter stärken. Gerade zeitgenössische Glaskunst sei vielen in Deutschland noch unbekannt, sagte die neue Direktorin und Geschäftsführerin der rem gGmbH Stiftungsmuseen, Eva-Maria Günther, der Deutschen Presse-Agentur. Die gebürtige Pfälzerin kündigte für November eine Schau mit Glas des Jugendstils an, „das Flora und Fauna in höchster Vollendung vor Augen führt“.