Neuer Bieter im Rennen um insolventen Airport auf Zielgerade

Der ehemalige US-Fliegerhorst Hahn, der 2017 mehrheitlich in den Besitz des chinesischen Großkonzerns HNA gekommen war, meldete bereits im Oktober 2021 Insolvenz an. Im Juni 2022 unterzeichnete die Frankfurter Swift Conjoy GmbH einen Kaufvertrag für deutlich mehr als 20 Millionen Euro - zahlte jedoch nie. Im Januar 2023 löste Plathner daher diese notarielle Übereinkunft wieder auf. Im Februar kündigte er an, bis Ende März zu einer neuen Lösung kommen zu wollen. Am Donnerstag sagte der Insolvenzverwalter: „Es hat sich gelohnt, dass wir hier so lange durchgehalten haben.“