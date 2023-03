Neuer Investor, aber nur ein Punkt: Hertha 1:1 gegen Mainz

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich erst nicht viel. Niederlechner (50.) rutschte knapp am Ball vorbei. Als sich der Mainzer Top-Stürmer Karim Onisiwo nach drei Wochen Verletzungspause gerade zur Einwechslung bereit machte, fiel doch der Ausgleich. Ajorque drosch den Ball ansatzlos in den Winkel. Jetzt war Mainz am Drücker. Bei der Hertha spürte man die Angst vor einer kompletten Pleite. Die Chance zum Sieg war aber noch da: Marc Oliver Kempf (69.) donnerte einen Kopfball an die Latte.