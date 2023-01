Neuer Stabsraum für Einsätze bei großen Katastrophen

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) - . Eineinhalb Jahre nach der tödlichen Ahrflut hat die Landesregierung einen neuen Stabsraum für die Bewältigung großer Katastrophen vorgestellt. Von dem Raum in der Koblenzer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie (LFKA) aus sollen Führungsstab, Verbindungspersonen und Fachberater im Ernstfall Einsätze steuern. Nach Mitteilung des Innenministeriums vom Dienstag steht hier „moderne Visualisierungstechnik beispielsweise zur digitalen Lagekartenführung zur Verfügung“. Die Experten können in der LFKA bei Katastrophen auch von einer Großküche mit Essen versorgt werden und in 108 Schlafräumen unterkommen.