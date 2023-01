Neuer Stabsraum: „Herzstück“ für Einsätze bei Katastrophen

Der große Stabsraum ist mit moderner Technik in einer ehemaligen Turnhalle der LFKA eingerichtet, in der auch schon einmal Flüchtlinge untergebracht waren. An einer Stirnseite können auf einer riesigen digitalen Lagekarte bei Katastrophen viele Informationen erscheinen - teils mit Ampelfarben, die Dringlichkeiten unterstreichen. Nebenräume dienen Besprechungen von Fachleuten. Laut Ebling wurde die LFKA mit ihrem Lehrbetrieb zur Schulung von Feuerwehrleuten auch gewählt, weil hier Katastrophenschützer im Ernstfall von der Großküche mit Essen versorgt und in bis zu 108 Schlafräumen unterkommen können.