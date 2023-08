Neuer Wolfsmanagementplan: Ausweisen der Präventionsgebiete

Statt wie bisher die Naturraumgrenzen sei jetzt ein Radius von 30 Kilometern um den Wolfsnachweis maßgeblich. Auch die Halter von Rindern, Schafen und Ziegen in vom Land geförderten Naturschutzprojekten fallen künftig unter diese Regelungen und bekommen den vollen Umfang an Förderungen. „Ein Präventionsgebiet entspricht keinem Schutzgebiet für Wölfe, sondern einem erklärten möglichen Vorkommensgebiet, in dem das Land eine freiwillige Förderung von wolfsabweisenden Herdenschutzmaßnahmen für Weidetierhaltende gewährt“, heißt es im Wolfsmanagementplan.