Neues Besucherzentrum beim Ex-Geheimbunker der Bundesbank

Cochem (dpa/lrs) - . Zeitreise in den Kalten Krieg mit einem neuen Zugang: Der Ex-Geheimbunker der Bundesbank in Cochem an der Mosel startet am 1. April mit einem neuen Besucherzentrum in die Saison. Ein moderner Glasbau thront nun auf dem ehemaligen Eingang des denkmalgeschützten einstigen Geheimbunkers. Museumsleiterin Antonia Mentel erklärt: „Die Denkmalschutzbehörde hat Wert auf eine gute Unterscheidbarkeit zwischen alten und neuen Gebäudeteilen gelegt.“