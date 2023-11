Neues Besucherzentrum zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Nonnweiler (dpa/lrs) - . Nach zwei Jahren Bauzeit und Gesamtkosten in Höhe von elf Millionen Euro ist am Freitag ein neues Besucherzentrum für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald in Nonnweiler-Otzenhausen eröffnet worden. Nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) verbinde das Nationalpark-Tor Keltenpark „erstklassige Architektur“ mit saarländischer Kultur und Natur. „Mit seinen vielfältigen Angeboten hat das Besucherzentrum großes Potenzial, ein Tourismusmagnet im Saarland zu werden, worauf wir stolz sein können“, sagte Rehlinger.