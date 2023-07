Neues Landesentwicklungsprogramm soll bis 2028 fertig sein

Mainz (dpa/lrs) - . Wo entstehen neue Flächen für den Wohnungsbau, wie verändert sich ein Gewerbegebiet, an welchen Standorten in Rheinland-Pfalz siedeln sich Bildungseinrichtungen und der Handel an? Diese Entscheidungen werden im neue Landesentwicklungsprogramm (LEP) festgelegt, das nach einem mehrjährigen Beratungs-, Beteiligungs- und Dialogprozess bis spätestens im Jahr 2028 stehen soll, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag in Mainz ankündigte.