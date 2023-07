Neugeborenes Fohlen stirbt an schweren Verletzungen

Zell (dpa/lrs) - . Ein neugeborenes Fohlen ist bei Zell (Landkreis Cochem-Zell) an schweren Verletzungen gestorben. Das Tier sei am Samstagmorgen auf einer eingezäunten Weide gefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit. Es starb im Laufe des Tages. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass sich das Tier die Verletzungen nicht selbst habe zufügen können, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht nach Zeugen.