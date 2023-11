Neun Menschen bei Brand verletzt: Kind reanimiert

Die Verletzten seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Brandursache sei bisher ungeklärt, die Kriminalpolizei ermittle. Das Wohnhaus sei nicht mehr bewohnbar. Der Brand war den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen.