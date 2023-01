Neutronenoptik entschlüsselt Rätsel von Reliquien-Anhänger

Restaurator Matthias Heinzel vom LEIZA, dem ehemaligen Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM), entdeckte bei seinen Restaurierungsarbeiten in der Aufhängungsöse des Schmuckstücks ein 1,5 Millimeter langes Textilfragment aus Seide. „Dies ist der erste Nachweis, dass solche Anhänger womöglich an einer Seidenkordel um den Hals getragen wurden“, erklärt er. Der kleine Textilrest blieb über die Jahrhunderte hinweg erhalten, weil der Anhänger aus Kupfer gefertigt wurde - „das ist so giftig, dass Mikroorganismen keine Chance haben, Organisches zu zersetzen“, sagt Heinzel.