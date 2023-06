„Nibelungen-Drache“ Ralf Moeller: Helden im Alltag treffen

Moeller ist vom 7. Juli an bei den Nibelungen-Festspielen in Worms zu sehen - in einer Filmsequenz als Fafnir. Intendant des Spektakels ist Ufa-Chef Nico Hofmann. „Fafnir wird für einen Drachen gehalten, ist aber in Menschengestalt. Eine spannende Rolle“, sagte Moeller.