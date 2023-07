Nibelungen-Festspiele in Worms mit „Brynhild“ eröffnet

Worms (dpa) - . Mit der feierlichen Premiere des Stücks „Brynhild“ haben vor dem historischen Kaiserdom in Worms am Rhein die Nibelungen-Festspiele begonnen. In einer lilafarbenen Wüstenlandschaft als Bühnenbild näherte sich das Ensemble um Lena Urzendowsky und - in einer Videoeinspielung - Ralf Moeller („Gladiator“) am Freitagabend in knapp drei Stunden Spielzeit dem mittelalterlichen Heldenepos von neuer Seite. In der mystischen Geschichte über Treue und Verrat hinterfragt Autorin Maria Milisavljevic etwa das Verhältnis von Liebe, Macht und Heldentum.