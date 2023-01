Niklas Kaul ist „Sportler des Jahres“ in Rheinland-Pfalz

Olympiasiegerin Funk (30) aus Bad Breisig habe im vergangenen Jahr auf extrem hohem Niveau „dermaßen konstant abgeliefert, dass an ihr kein Weg vorbeiführte“, hieß es in einer Mitteilung. Anfang September gewann sie beim Kanuslalom-Weltcupfinale im spanischen La Seu d’Urgell den Wettbewerb im Kajak-Einer. Gut einen Monat zuvor hatte Funk bei der WM in Augsburg Gold im Einzel und mit der Mannschaft geholt. Nach 2015 und 2021 ist es ihr dritter Erfolg bei der rheinland-pfälzischen Wahl zum „Sportler des Jahres“.