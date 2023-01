Noch kein weißer Rauch aus der CDU: Entscheidung vertagt

Ohne ein Lächeln betonte Brandl die „gute konstruktive Atmosphäre“ der Fraktionsberatungen. Dies habe auch einen Gottesdienstbesuch am Dienstagabend in der evangelischen Johanniskirche und eine nachgeholte Weihnachtsfeier mit Abendessen geprägt. Auf Frage nach seiner persönlichen Rolle in der Fraktion und ob er sich gegen Baldauf gestellt habe, antwortete Brandl: „Alles, was die Vergangenheit betrifft, haben wir beschlossen, in der Vergangenheit zu belassen, das soll intern bleiben.“