Nordamerikanischer Ochsenfrosch bisher nur selten

„Da die Art in Rheinland-Pfalz nur lokal vorkommt, werden alle Anstrengungen unternommen, die Art an einer weiteren Ausbreitung zu hindern und sie zu eliminieren“, heißt es in der Antwort weiter. Der Nordamerikanische Ochsenfrosch gelte als invasive, also zugewanderte Art, und stelle eine „große Gefahr“ für die heimische Biodiversität dar.