Novo Nordisk eröffnet neue Deutschlandzentrale in Mainz

Zur Eröffnung wurde das Gebäude in Haus Krogh benannt, um an den Gründer des Unternehmens, August Krogh und seine Frau Marie zu erinnern. Gesteuert werden sollen von hier etwa das Marketing und der Vertrieb, auch Beschäftigte aus der Forschung des dänischen Insulin-Spezialisten haben hier Arbeitsplätze. Das dänische Unternehmen ist seit rund 65 Jahren in Mainz und hatte seinen Deutschlandsitz bis dato im Stadtteil Lerchenberg. Weltweit beschäftigt Novo Nordisk mehr als 47.000 Mitarbeiter, davon nach eigenen Angaben rund 500 in Deutschland.