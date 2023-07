Nur ein Drittel geht zur Hautkrebsvorsorge

Ab einem Alter von 35 Jahren haben Krankenversicherte einmal alle zwei Jahre Anspruch auf eine Untersuchung zur Früherkennung von Hautkrebs. In den Jahren 2018 und 2019 nutzten insgesamt 34,9 Prozent der TK-Krankenversicherten diese Möglichkeit. In den Jahren 2020 und 2021 lag der Anteil zusammengenommen bei nur 29,5 Prozent. „Als Grund für die rückläufige Teilnahme am Screening darf man gewiss die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronainfektionen wie die empfohlene Kontaktvermeidung nennen“, sagte der Leiter der rheinland-pfälzischen Landesvertretung der Techniker Krankenkasse Jörn Simon.