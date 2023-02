OB-Kandidat Viering ruft zu Mobilisierung für Stichwahl auf

Mainz (dpa/lrs) - . Der grüne Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz, Christian Viering, hat zu einer verstärkten Mobilisierung für die Stichwahl am 5. März aufgerufen. „Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit dem Ergebnis“, sagte Viering am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben die Stichwahl erreicht und haben die Aufgabe, die Mobilisierung in den nächsten drei Wochen zu verstärken.“